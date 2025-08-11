Secondo Tuttosport, Piero Ausilio difficilmente si farà sedurre dalla valanga di soldi dell’Al-Hilal, che ha individuato il suo profilo come ideale per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club, visto anche il feeling nato all'Inter con Simone Inzaghi. La priorità di Ausilio va ai nerazzurri, ecco perché a Riad potrebbero virare su Rui Pedro Braz, che a settembre si separerà dal Benfica.
Sezione: Rassegna / Data: Lun 11 agosto 2025 alle 10:25
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Rassegna
GdS - Il PSG 'scarica' Donnarumma: tante big in fila. Chelsea in prima linea, Real e Bayern in corsa per il 2026
GdS - Milan, ecco De Winter: superata la concorrenza di tre club. Anche l'Inter aveva fatto un sondaggio
CdS - Leoni, occhio alla Premier League: l'offerta di un top club inglese farebbe vacillare il difensore
Balotelli: "Pio Esposito ha tutto per sfondare, spero trovi spazio nell'Inter. Caso Lookman? I tifosi meritano rispetto"
Altre notizie
Lunedì 11 ago
- 12:05 Sky - Esposito-Cagliari, arrivato l'ok definitivo: visite mediche in corso. Ecco quanto incassa l'Inter
- 11:54 Aldo Serena: "Inter, dubbi sulla posizione di Lookman. Pio Esposito? Lo tengono solo per gli spezzoni di partita"
- 11:40 GdS - Il PSG 'scarica' Donnarumma: tante big in fila. Chelsea in prima linea, Real e Bayern in corsa per il 2026
- 11:25 GdS - Milan, ecco De Winter: superata la concorrenza di tre club. Anche l'Inter aveva fatto un sondaggio
- 11:10 TS - Lookman, l'Inter aspetta con una convinzione. Tentativo per Leoni, se sarà completato il puzzle delle uscite
- 10:55 Il Galatasaray pensa a Pavard. Per adesso soltanto contatti esplorativi
- 10:40 Repubblica - Lookman, atteso il rilancio dell'Inter per avvicinarsi alla richiesta dell'Atalanta: le cifre
- 10:25 TS - Ausilio, priorità all'Inter: difficilmente si farà sedurre dai soldi dell'Al-Hilal
- 10:10 Gazzetta di Parma - Leoni, tra Inter e Milan spunta sotto traccia la Juve. Liverpool, più di un sondaggio
- 09:55 CdS - Sebastiano Esposito, alla fine la spunta il Cagliari: le cifre dell'affare
- 09:47 Zazzaroni: "Lookman-Inter, nessun passo indietro. Dopo tutto il casino, Marotta e Ausilio non lo mollano"
- 09:40 CdS - Domani Monza-Inter, Zielinski e Bisseck possono tornare tra i convocati. Frattesi...
- 09:25 CdS - Lookman vuole solo l'Inter: non si esclude un nuovo contatto tra Marotta e Percassi
- 09:10 CdS - Leoni, occhio alla Premier League: l'offerta di un top club inglese farebbe vacillare il difensore
- 08:55 Balotelli: "Pio Esposito ha tutto per sfondare, spero trovi spazio nell'Inter. Caso Lookman? I tifosi meritano rispetto"
- 08:45 GdS - Frendrup o Mandela Keita per irrobustire il centrocampo. Ma serve l'uscita di Zielinski
- 08:35 GdS - Inter, lista in aggiornamento per il colpo in attacco: Sancho ha un 'vantaggio'. Adeyemi e Nkunku...
- 08:25 GdS - Taremi, futuro in Premier: Fulham e Leeds in pole position, la decisione è attesa nei prossimi giorni
- 08:15 GdS - Lookman, stallo totale tra Inter e Atalanta: club fermi sulle loro posizioni. Può rientrare in gioco il Napoli
- 00:00 Leoni (ancora) in gabbia. Intanto potremmo spostare una torre
Domenica 10 ago
- 23:45 Perinetti: "Conte? Non ho mai pensato potesse lasciare Napoli. E sul mercato..."
- 23:30 Beppe Baresi: "Nel calcio di oggi più io e meno noi. Mancano i vivai? Non credo, si cerca all'estero perché..."
- 23:16 Serie C, i cartellini per la chiamata del Football Video Support. La novità che riguarderà anche l'Inter U23
- 23:04 Balotelli: "Da ragazzo simpatizzavo per l'Inter, il mio idolo era Ronaldo. Poi non ho nascosto la simpatia per il Milan"
- 23:01 L'ex Primavera nerazzurra Spaviero riparte dalla D: è un nuovo giocatore del Campodarsego
- 22:47 Coppa Italia, successi a sorpresa per Vicenza e Audace Cerignola. Ok di misura il Pescara
- 22:34 Inter Women-Roma, 2-2 in amichevole al Konami Centre: a segno per le nerazzurre Bugeja e Wullaert
- 22:30 Romano: "Agenti di Lookman attesi in Italia in settimana. Progetto Inter priorità del nigeriano"
- 22:20 Napoli, Politano: "Compattezza è stata la forza per lo Scudetto. E ora..."
- 22:10 De Winter, accordo verbale tra Milan e Genoa: affare da circa 20 milioni di euro
- 22:05 Divieto di introdurre bandieroni allo stadio, gli Inter Club alzano la voce e protestano
- 21:51 Sky - De Winter, l'Inter avrebbe allacciato i contatti dopo la cessione di un difensore. Sul capitolo Leoni...
- 21:37 Romano: "Futuro di Donnarumma, due strade. Tante squadre interessate, ma al momento nulla di concreto"
- 21:23 Arsenal su Lookman? Arteta: "Stiamo esaminando attivamente diverse opzioni"
- 21:08 Frey: "Non so se sarà un'Inter più forte, ma con Chivu è più fresca. Lookman sarebbe un gran colpo"
- 20:54 Stankovic al Bruges, anche il Lucerna può sorridere grazie al controriscatto attivato dall'Inter
- 20:40 Frey sul caso Donnarumma: "Il PSG ha un problema coi portieri. Lo vedrei bene in Premier"
- 20:26 Dalla Spagna - L'Atletico Madrid rinuncia a Lookman. Lunedì le visite mediche di Raspadori
- 20:12 L'avv. Di Cintio non ha dubbi: "Situazione Lookman, l'Atalanta è parte lesa"
- 19:58 "Ottimi piedi e a suo agio sulla linea di porta". PSG, la presentazione di Chevalier è una frecciata a Donnarumma
- 19:43 L'Inter Under 23 chiude i test amichevoli mettendo la quarta: vittoria per 4-1 con la Pro Vercelli
- 19:29 Spartak Mosca, traballa la panchina di Stankovic: "Ci sono tre tipi di allenatori, indovinate a quale gruppo appartengo"
- 19:15 Chuck Jura, l'Italia nel cuore: "I film in italiano meglio della NBA. E seguo l'Inter"
- 19:00 Cagliari, Pisacane: "Ci manca qualcosa per completare la rosa, la società sa ciò che serve"
- 18:45 De Winter, accelerata da parte del Milan: prima offerta ufficiale inoltrata al Genoa, queste le cifre
- 18:31 Milan, Allegri: "Il difensore? La società sta lavorando. Tre per la partita col Bari li abbiamo"
- 18:16 Juventus, Tudor analizza le big di A: "Mi aspetto un'annata difficile con tecnici forti"
- 18:02 SI - Affare De Winter, il Milan anticipa l'Inter. Le cifre dell'operazione e la percentuale alla Juve
- 17:48 "Cessione solo all'estero", accordo che viola l'articolo 26. Per questo Lookman può liberarsi per giusta causa
- 17:33 SI - Mediana nerazzurra, proposto anche Santiago Hezze. E nel mirino resta Frendrup
- 17:18 Chavalier portiere francese più costoso di sempre: polverizzato il precedente record di Frey
- 17:04 Sky - De Winter, il Milan conta di chiudere l'accordo con il giocatore. Poi l'affondo con il Genoa
- 16:50 L'Unione Sarda - Sebastiano Esposito, i retroscena dei giorni di incertezza tra Cagliari e Inter
- 16:35 Romano: "Leoni, l'interesse del Liverpool è reale. La valutazione del Parma è chiara"
- 16:21 Hakimi: "Penso di meritare il Pallone d'Oro. I miei numeri stagionali non sono quelli di un difensore normale"
- 16:07 Breda: "Allenatori, è l'anno delle incognite. Penso a Chivu ma anche a Gasperini alla Roma"
- 15:52 Padova in cerca di un attaccante: circola anche il nome di Balotelli, ma rimane una suggestione
- 15:38 The Guardian - Nkunku torna al Lipsia? Il Chelsea spinge per inserirlo nell'affare Xavi Simons
- 15:23 Zanetti fa 52, gli auguri dell'Inter: "Simbolo dell'interismo. Le parole non bastano a descriverlo"
- 15:09 'Vidic, portaci la borsa', Corvino racconta: "Quando giocava nell'Inter a Firenze lo accolsero così perché..."
- 14:54 fcinDonnarumma a un bivio. L'Inter ne ha parlato con l'agente e si è candidata per il 2026: tutti i dettagli
- 14:38 Sky - De Winter, scatto del Milan: Inter superata, i rossoneri hanno mosso passi concreti per il belga. La situazione
- 14:25 Provocazione: Zingonia come Soweto? Free Lookman now!
- 14:11 Corriere della Sera - Inter U20, Carbone ha ancora qualcosa da sistemare. Scenario prevedibile
- 13:56 Olympiacos vittorioso a Berlino, Mendilibar felice avvisa l'Inter: "Vogliamo vincere tutte le partite"
- 13:41 Hakimi: "PSG favorito per la Champions? Non credo, ma ci proveremo". Tra le avversarie non cita l'Inter
- 13:27 SM - Milan, caccia al centrale: non solo Comuzzo e Leoni. L'ultima idea è De Winter
- 13:13 Ausilio e la punzecchiatura del figlio: "Mi ha rimproverato dicendomi che mi sono fatto scappare Jashari"
- 12:58 Mkhitaryan: "Saremo pronti per l'inizio della stagione. Il Monaco? Forse si è rilassato dopo l'espulsione"
- 12:45 In Arabia prende piede la suggestione Ausilio-Al Hilal: "Una rivoluzione per il calcio saudita"