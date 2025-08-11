Secondo Tuttosport, Piero Ausilio difficilmente si farà sedurre dalla valanga di soldi dell’Al-Hilal, che ha individuato il suo profilo come ideale per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del club, visto anche il feeling nato all'Inter con Simone Inzaghi. La priorità di Ausilio va ai nerazzurri, ecco perché a Riad potrebbero virare su Rui Pedro Braz, che a settembre si separerà dal Benfica.