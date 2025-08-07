Hakan Calhanoglu trequartista, come al Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, questo "ritorno al passato" è possibile. Il motivo? Chivu starebbe pensando a un 10 alle spalle di due punte per un attacco 1+2.

"Chivu ha l'urgenza di rendere l'Inter più imprevedibile e la variante Calhanoglu può essere funzionale, anche se non abbiamo grandi ricordi del Calha milanista - si legge -. Lookman o non Lookman, non crediamo che l'allenatore schiererà un tridente puro, se non in situazioni favorevoli (avversario facile) o in stato di necessità (risultato da ribaltare). Nella ripresa dell'amichevole di domenica ad Appiano contro l'Under 23, abbiamo notato dei movimenti e degli spostamenti interessanti del nuovo Luis Henrique. Preso per solcare la fascia destra nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1, come Dumfries, nel test dell'altro giorno ha segnato un gran gol di destro, il suo piede preferito dalla posizione di trequartista sinistro, con il classico movimento ad accentrarsi. E se Luis Henrique fosse il trequartista-ala che nessuno si aspetta?", si domanda la rosea.