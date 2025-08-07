Anche la Gazzetta dello Sport parla della situazione di Mehdi Taremi, ancora non rientrato ad Appiano Gentile. E, forse, l'iraniano non si vedrà più nel centro di allenamento dell'Inter, se non per ritirare i suoi effetti personali dall'armadietto: per lui, nella nuova squadra di Chivu, non c'è spazio.

Ma - secondo la rosea - non è detto che il suo addio porterà a un incasso. "Dopo aver detto no alle ipotesi brasiliani, mentre resta sullo sfondo il Besiktas, ieri è stato il Leeds, neopromosso in Premier, a chiedere informazioni per il centravanti iraniano", si legge.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 09:24 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
vedi letture
Print