L’Inter si conferma la bestia nera del Como: il gioco corto di Fabregas, capace di mettere in difficoltà anche Napoli e Manchester United, si inceppa ancora una volta contro il 3-5-2 nerazzurro. Ne parla La Repubblica. Con Chivu in panchina, la squadra arriva alla sosta al secondo posto, a una sola lunghezza dalla Lazio. A soddisfare maggiormente l’allenatore è l’approccio alla gara: le reti di Esposito e Thuram, arrivate nei primi 19 minuti, hanno indirizzato subito la partita. La prima è nata dall’assist di Spence, la seconda da un errore di Valle. Fabregas ha riconosciuto la superiorità dell’Inter, ammettendo la prestazione negativa dei suoi, mentre il capitano Da Cunha ha sintetizzato: "Loro hanno fatto una bella partita e noi no" .

Reazione

Chivu, invece, ha sottolineato la reazione della squadra dopo il derby perso, evidenziando i progressi difensivi già mostrati a Rotterdam e confermati in campionato. "Abbiamo reagito con coraggio e concentrazione. Non abbiamo concesso spazio. Siamo ripartiti con ferocia e siamo stati cinici sotto porta" , ha spiegato. Parole importanti anche per Thuram, alla dodicesima partita consecutiva da titolare, definito un giocatore ormai di "status mondiale" e capace di assumersi maggiori responsabilità in assenza di Lautaro. Determinanti anche il pressing di Barella e il contributo di Zielinski, sempre più incisivo. Il Como ha chiuso il primo tempo senza tiri nello specchio. Nella ripresa Fabregas ha provato a cambiare assetto con gli ingressi di Smolcic e Ricci, riuscendo ad accelerare la manovra senza però neutralizzare completamente le ripartenze nerazzurre. Martinez è stato chiamato al primo intervento soltanto al 62’, su Nico Paz.

Attenuanti

Le assenze di Kean, Diao, Addai e Jesus Rodriguez rappresentano un'attenuante per i lariani, ma non cancellano un altro risultato negativo contro i nerazzurri. Il Como non batte l’Inter dal 1985 e a San Siro, in Serie A, non ci riesce addirittura dal 1950. Fabregas avrà l'occasione di sfatare il tabù nella gara di ritorno al Sinigaglia, prevista a maggio.