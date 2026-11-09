Il migliore è senza dubbio Marcus Thuram, ma il 7 pieno va anche ad Alessandro Bastoni, Djed Spence, Pio Esposito e Cristian Chivu. Nei voti del Corriere, c'è solo un'insufficienza tra le maglie nerazzurre. 

6 Martinez Si aspettava una serata complicata, invece può godersi una partita da spettatore. Praticamente inoperoso, deve intervenire soltanto su un tentativo dello spento Nico.

6,5 Akanji Qualche incertezza in fase di impostazione, ma nel complesso gestisce la gara senza particolari difficoltà.

7 Bastoni Il punto di riferimento della retroguardia nerazzurra. Controlla Douvikas e guida il reparto con grande sicurezza.

6,5 Carlos Augusto Si presenterà alla convocazione di Ancelotti in condizioni fisiche eccellenti. Qualche imprecisione, invece, sotto porta.

7 Spence Il confronto sulla fascia con Baturina è uno dei duelli più interessanti della serata. Gestisce con precisione l'assist per il gol che sblocca la partita di Pio. Si sta conquistando San Siro.

6,5 Barella Come sempre generoso e dinamico, a tratti anche troppo irruento. Rischia il cartellino giallo in più di un'occasione.

6,5 Calhanoglu Riflettori puntati su di lui dopo le indiscrezioni di mercato legate all'interesse del Como, nel caso in cui non dovesse arrivare l'intesa per il rinnovo con l'Inter. Risponde con una prestazione fatta di idee, applicazione, esperienza e ritmo.

6,5 Zielinski Gioca con intelligenza e mette lo zampino nel raddoppio di Thuram, servendogli un pallone prezioso.

6,5 Dimarco Alla vigilia del suo 29° compleanno, si regala un'altra prova convincente. Recupera palloni, partecipa costantemente alla manovra e manca per poco il gol in un paio di occasioni.

7 Esposito Risponde presente quando viene chiamato in causa: sfrutta la propria fisicità nel duello con Ramon e trova la rete che sblocca la partita. Una prova di sostanza.

7,5 Thuram Gli bastano sette minuti per indirizzare definitivamente la gara: prima firma il gol che spegne le speranze del Como, poi chiude i conti con una conclusione dalla sinistra. Tra giocate di classe e concretezza, si conferma l'anima offensiva dell'Inter.

6 Mkhitaryan Il solito professore: mette ordine e gestisce il possesso con la consueta esperienza.

5,5 Bonny Ha voglia di fare, ma negli ultimi metri impiega troppo tempo per trovare la giocata giusta e rendersi pericoloso.

7 Chivu La sua Inter si conferma la kryptonite di Fabregas. La partenza a razzo dei nerazzurri sorprende e disorienta il Como, incapace di reagire e rientrare in partita.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 11:01
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.