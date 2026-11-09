Nessuna insufficienza e parecchi voti alti nella prestazione dell'Inter contro il Como, secondo La Repubblica che ha pubblicato le pagelle della partita di ieri. Spicca come migliore in campo Marcus Thuram.

6 Martinez - Si concede qualche giocata rischiosa con i piedi, facendo borbottare San Siro. Attento e reattivo sul tentativo di Nico Paz.

6,5 Akanji - Sempre puntuale nelle chiusure e negli anticipi, meno preciso quando deve impostare l'azione.

7 Bastoni - Questa volta mette in mostra soprattutto le sue qualità da difensore puro. E lo fa con grande efficacia.

6,5 Carlos Augusto - Gestisce la partita senza affanni e si concede anche una bella conclusione dalla distanza, una specialità che solitamente appartiene a Calhanoglu.

7 Spence - Dopo l'ottima prova in Champions League, si conferma anche in campionato. Mostra nuovamente le qualità già apprezzate al Mondiale.

7 Barella - Scatenato nel pressing, toglie spazio e ossigeno agli avversari, trascinando anche i compagni con il proprio esempio. Una prestazione da vero capitano.

6,5 Calhanoglu - Si muove tra difesa e centrocampo, occupando una posizione simile a quella che Guardiola a Manchester affidava a John Stones. Dalle sue parti non si passa. Dal 35' st Sucic sv.

7 Zielinski - Interpreta con intelligenza la libertà tattica concessagli da Chivu. Si allarga sulla fascia, attacca il fondo e mette palloni interessanti in mezzo. Proprio da una sua iniziativa nasce il raddoppio nerazzurro. Dal 28' st Mkhitaryan 6: entra e garantisce ordine ed equilibrio.

6 Dimarco - Si fa trovare spesso nella posizione giusta, ma spreca troppe occasioni davanti alla porta. La presenza non manca, la precisione sotto porta sì. Dal 43' st Diouf sv.

7 Esposito - Ingaggia un duello continuo con Ramon e sfrutta la prima disattenzione del difensore spagnolo per liberarsi e depositare in rete da distanza ravvicinata. Dal 28' st Bonny 6: entra con grande voglia di lasciare il segno.

7,5 Thuram - Si carica sulle spalle la squadra, facendola salire e diventando un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua leadership cresce partita dopo partita. Dal 43' st Pavard sv.

7 Chivu - Il suo 3-5-2 si conferma un ostacolo insuperabile per il Como di Fabregas. La scelta di schierare Bastoni al centro della difesa per controllare Douvikas si rivela vincente.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 09 novembre 2026 alle 11:27
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.