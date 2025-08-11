Grazie a uno scatto decisivo piazzato nella giornata di ieri, il Milan si è praticamente assicurato Koni De Winter per 20 milioni di euro superando la concorrenza di Inter, Galatasaray e Bournemouth. Se i turchi e gli inglesi avevano preso informazioni sul difensore del Genoa, la Beneamata aveva sondato il terreno in previsione di un eventuale addio di uno tra Yann Bisseck e Benjamin Pavard. La dirigenza nerazzurra, scrive la Gazzetta dello Sport, non ha potuto affondare il colpo perché i due giocatori sono ancora in rosa.