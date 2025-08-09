La Gazzetta dello Sport, dopo l'amichevole vinta a Montecarlo, promuove in particolare due giocatori: Lautaro e Bonny, ossia gli autori delle reti nerazzurre.

L'argentino - secondo la rosea - ha trovato il modo per allontanare l'eco residua delle polemiche americane, mentre il francese fa "quello che dovrebbe fare il connazionale Thuram".

Apparsi in ritardo Calhanoglu e Acerbi. Il turco, espulso ingiustamente, è sembrato ancora avere le gambe imballate; il centrale ha 37 anni "e si vedono tutti".

