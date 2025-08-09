L'Atalanta prova a piazzarlo all'estero, ma Ademola Lookman non ci sente: Inter. Solo Inter. Fortissimamente Inter. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, continua il braccio di ferro tra il club bergamasco e il nigeriano, con l'Inter spettatrice molto interessata.

Marotta ha pronto il rilancio da 45 milioni di base fissa più bonus per avvicinarsi ai fatidici 50, ma non si muoverà prima di avere un segnale chiaro dalla Dea sulla disponibilità a cederlo. Dall'altra parte, i Percassi vorrebbero vedere Ademola lontano dalla Serie A e provano a cercare acquirenti soprattutto in Inghilterra. Niente da fare. "Lookman è infatti rimasto mani e piedi nella sua posizione oltranzista: ancora ieri non si è mosso di un millimetro e non lo farà nemmeno nei prossimi giorni che si preannunciano piuttosto tesi - si legge -. Non c’è margine per aprire ad altre squadre, anche alle più prestigiose di Premier a cui è stato offerto nelle ultime ore, perché lui nel 2025-26 si vede accanto a Thuram e Lautaro: è il tridente immaginato per dare l’assalto al campionato, rispondere alla nuova centralità napoletana dell’ex Conte e, magari, continuare a spingersi al massimo pure in Champions".

C'è una parola data e per Lookman è sacra. Stesso discorso per l'Inter: "Prima di virare con decisione verso altri lidi (nel mentre si lavora su obiettivi alternativi, su tutti un altro inglese come Jadon Sancho in uscita dello United), aspetteranno un’altra settimana che il cielo di Ademola si faccia un po’ più sereno", spiega la rosea.