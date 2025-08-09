"L'Inter fatica a immaginare un investimento di oltre 40 milioni per un giovane di 18 anni. Che però Chivu, un passato (breve) nel Parma e ora già lanciato nel calcio di altissimo livello con il club nerazzurro, conosce bene. E, come si dice in questi casi, garantisce per lui". Così la Gazzetta di Parma commenta l'altra telenovela del mercato, quella relativa a Giovanni Leoni, dopo quella di Lookman.

Giovanni Leoni piace da matti all'Inter, ma non sarà facile portarlo a Milano. "Del resto Chivu di difensori se ne intende e quindi la sua «raccomandazione» vale molto, moltissimo - si legge -. E l'Inter sta facendo di tutto per accontentarlo, con cessioni importanti (l'ultima dovrebbe essere quella di Taremi in Premier League) per fare cassa e arrivare a quei 40 milioni richiesti dal Parma. Perlomeno così si narra. Va detto comunque che il Parma non ha cambiato linea: Leoni è sempre tra i titolari nelle fasi di questo precampionato e viene sempre utilizzato, senza mai risparmiarlo. Quindi il Parma manda un messaggio chiaro: la cessione di Leoni non è certo scontata. Nemmeno a 40 milioni".

