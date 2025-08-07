Il più vicino alla cessione è Tomas Palacios, che sembra a un passo dal Basilea. La conferma del trasferimento ormai prossimo arriva oggi dal Corriere dello Sport.

Secondo il quotidiano romano, infatti, il difensore argentino, limitato a cinque presenze da titolare nel girone di ritorno durante la sua negativa parentesi in prestito al Monza, verrà ceduto in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro, con i nerazzurri che si terranno l'opzione del controriscatto.

Sezione: Rassegna / Data: Gio 07 agosto 2025 alle 09:39 / Fonte: Corriere dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
