Secondo il Corriere dello Sport, non è da escludere che il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, da oggi di nuovo operativo dopo una breve vacanza, possa riallacciare i contatti con l'Atalanta per tornare a parlare di Ademola Lookman, Che, in questa fase di stallo, continua ad allenarsi in solitaria in attesa della tanto agognata chiamata da Milano. 

Sezione: Rassegna / Data: Lun 11 agosto 2025 alle 09:25
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
