Quiete innaturale e silenzi dietro posizioni al momento immutabili. Così il Corriere dello Sport descrive la situazione relativa ad Ademola Lookman, con le comunicazioni interrotte da giorni in attesa di una mossa che sblocchi tutto. Non ci sono giustificazioni all'assenza del nigeriano dagli allenamenti, ma non c'è neanche alcuna sanzione da parte del club bergamasco che valuta la multa o la riduzione dello stipendio: "La direzione intrapresa è quella di mantenere un profilo basso dopo lo scossone d’inizio settimana, in casa atalantina si sta pensando più al mercato in entrata, dove manca un centravanti che vada a occupare la casella lasciata libera da Retegui. L’attaccante nigeriano invece ha lasciato Bergamo scegliendo un luogo meno esposto per recuperare dall’infortunio, ma la volontà non cambia: l’Inter resta la priorità", si legge.

E proprio l'Inter attende un segnale da Zingonia per poter calibrare il rilancio: il CdS pensa a un ritocco verso l'alto dell'offerta fino a quota 45 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili (a differenza della proposta precedente) o 46-47 con l’inserimento di una contropartita. "La sensazione è che dietro l’attesa ci possa essere soprattutto la volontà di far sgonfiare il caso, calmare le acque e sedersi al tavolo delle trattative (magari a inizio della prossima settimana) con uno spirito differente", si legge.