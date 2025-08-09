"Stando a quello che dice il campo, Lookman può aspettare. Al momento l’Inter si gode le reti decisive di Lautaro e Bonny, che nella ripresa ribaltano il Monaco nella seconda amichevole dell’era Chivu".

Il Corriere dello Sport commenta il 2-1 nerazzurro: "Un avversario di valore, ma soprattutto una sfida complicata dal rosso di Calhanoglu che ha costretto i nerazzurri a giocare in dieci uomini per un’ora a causa dell’espulsione inesistente del turco. Se l’arbitro Mathieu Vernice ha scombussolato non poco i piani, ci hanno pensato i due attaccanti a ribaltare la situazione nella mezz’ora finale dopo che il match era già cominciato su un piano inclinato con lo svantaggio a freddo firmato dal talentuoso Akliouche appena dopo un minuto e mezzo - si legge -. Contro una squadra ben più avanti sul piano della preparazione, che debutterà in Ligue 1 già nel prossimo weekend, il Toro e compagni si sono compattati di fronte alle difficoltà, punendo gli avversari al minimo errore nonostante i carichi di lavoro siano ancora da smaltire".