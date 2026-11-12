Curtis Jones è tornato a disposizione e ora vuole riprendersi l'Inter. Sulla Gazzetta dello Sport di oggi compare un focus che riguarda proprio il centrocampista inglese, fermato da un infortunio dopo un avvio con alti e bassi, ma ora guarito e al lavoro per i tanti impegni che attendono la squadra dopo la sosta per le nazionali.

"Jones ha ancora tanto da dimostrare e sa che può farlo in più ruoli. Mezzala destra ma volendo anche sinistra, però può essere anche dirottato largo sulla corsia di destra. E non solo, perché nelle sue 228 presenze totali con il Liverpool ha giocato anche come terzino. Adattato. Ma di sicuro una carta interna in più da giocarsi, che sia a gara in corso oppure in situazioni d'emergenza. Alti e bassi nel bottino raccolto fin qui ma è normale amministrazione dei nuovi; da una palla persa al Bernabeu da cui è nato il gol di Mbappé a spunti pregevoli contro il Napoli o nelle altre gare in cui è entrato a partita in corso. Dinamiche di ambientamento che aumentano la curiosità. Tra dieci giorni per Jones è come se iniziasse un nuovo campionato. Nove impegni in un mese gli permetteranno di ritagliarsi il suo posto al sole nel centrocampo dell'Inter".