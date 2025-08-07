Per quanto riguarda le uscite, resta ancora da risolvere il discorso relativo ad Asllani. Il profilo dell'albanese piace a diverse squadre, italiane e non, ma non è stata ancora individuata la giusta soluzione, almeno non quella che soddisfi le idee dell'ex Empoli.

Secondo il Corsport, Asllani non vuole allontanarsi troppo e preferirebbe restare in Serie A. "La situazione può sbloccarsi da un momento all’altro, anche perché Ausilio e Marotta attendono di poter fare quadrato attorno alle uscite e ricavare abbastanza per avere libertà d’azione nel mercato in entrata. Le prove tattiche di 3-4-2-1 (mentre la squadra domani sera è impegnata in un test con il Monaco) peraltro simboleggiano una strettoia per Asllani, in un centrocampo che Chivu può progettare con un abito differente rispetto al solito. Il Sassuolo resta un’opportunità concreta per il giocatore che, in questi anni, non è stato all’altezza come prima alternativa a Calhanoglu".