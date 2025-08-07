"Una giornata da Lookman". Questo il titolo del pezzo pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport in prima pagina a firma di Luigi Garlando.

"Ademola Lookman si sveglia a metà mattina, con calma. Si toglie il pigiama provocatorio, una maglia del Brescia di Aimo Diana e, sotto la doccia, fischietta “Pazza Inter amala!”. È allegro. Chiama l’ex medico di Koopmeiners e si assicura che sia stato recapitato all’Atalanta il certificato medico che lo esenta dall’allenamento. «Fatto – risponde il dottore - ma oggi potrebbe arrivarti una visita fiscale». Entra in autostrada, ma riceve una chiamata: «C’è un dottore che ti cerca». La visita fiscale! Esce a Dalmine, torna a casa, entra da una porta di servizio e si rimette a letto. «Dica 33». Ademola pensa: «Il numero di D’Ambrosio all’Inter. Ora è libero». Riparte e spara a palla “Urlando contro il cielo” di Ligabue".

Sempre Garlando chiude così: "Telefona a Gasperini: «Mister, devo sparire da Bergamo. Mi ospita un po’ a Roma?». Gasp: «Basta che non calci i rigori». Si addormenta leggendo la Vita di Peppino Prisco, sotto il poster della Brignone, l’anti-Goggia. Naturalmente sogna San Siro".

