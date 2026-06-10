Andrea Adorante, prodotto del settore giovanile interista, si è guadagnato la Serie A con il Venezia. Oggi parla in un'intervista a Tuttosport.

Pronto per la A?

«Ho ancora tanto da imparare e migliorare, ma sono pronto e felice di poter affrontare questa esperienza col Venezia. Darò il massimo e cercherò di essere all’altezza di questa categoria».



Facciamo un salto indietro: quanto ha contribuito a forgiare l’Adorante di oggi l'infortunio con la Primavera dell'Inter?

«Penso che sia stato uno dei momenti chiave del mio percorso. Molto di ciò che sono oggi nasce proprio da quelle difficoltà. Ho sempre cercato di trasformare i momenti negativi in occasioni di crescita».



Propositi per la prossima stagione?

«La priorità assoluta sarà la salvezza del Venezia».



E la Nazionale?

«Tutto ciò che arriverà dopo lo accoglierò a braccia aperte. Lavorerò ogni giorno per cercare di raggiungere anche altri traguardi».