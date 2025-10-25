Secondo successo in fila per la Primavera nerazzurra, che vince in casa della Cremonese per 1-2. Ecco gli Up&Down della squadra di Benny Carbone.

RISING STAR

Mosconi - Non trova il gol, ma è assolutamente il migliore in campo. L'esterno nerazzurro è travolgente e riesce sempre a mettere in difficoltà la difesa avversaria, impattando significativamente sulla partita. Potrebbe forse fare meglio quando si trova a tu per tu con Malovec e colpisce la traversa. Sull'autogol di Zilio, poi, c'è il suo zampino: dai suoi piedi esce il pallone che porta al pasticcio della difesa della Cremonese.

UP

Mackiewicz - Partita solidissima per il difensore polacco classe 2008. A centro area fa la voce grossa, soprattutto sui palloni alti. Sembra infatti avere la calamita: su tutti i cross avversari arriva per primo e disinnesca il pericolo.

Pinotti - Un po' a fasi alterne con Mosconi, è lui ad accendere l'attacco nerazzurro. Trova anche l'assist per Kukulis. Avere un'altro giocatore così forte nell'uno contro uno, oltre ai vari Zouin ed El Mahboubi, per Carbone è sicuramente è una grande risorsa.

DOWN

Nenna - Distratto sul gol di Ragnoli Galli, commette un brutto errore. Quella palla lì un difensore non deve mai farla passare, perchè altrimenti sono dolori. Proprio come è successo oggi.

Humanes - Poco coinvolto, specialmente nel secondo tempo, quando fatica a trovare la posizione giusta per aiutare i suoi. Non a caso, Carbone sceglie di sostituirlo con Mancuso.