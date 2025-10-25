Nell'articolo che il Corriere della Sera ha dedicato a Napoli-Inter c'è un mega-riassunto dei concetti espressi da Cristian Chivu durante la conferenza stampa della vigilia. Una chiacchierata con i giornalisti che si è conclusa con una riflessione su Andy Diouf e Luis Henrique, i giocatori meno impiegati a livello di minutaggio nella gestione del tecnico romeno che ha definito entrambi "non ancora pronti per l'impatto col calcio italiano".

Una considerazione che il collega del quotidiano milanese ha voluto mettere in controluce rispetto alle scelte di mercato fatte in estate, quando i dirigenti nerazzurri hanno scelto di sborsare 50 milioni di euro complessivi per acquistare i loro cartellini: "Con la stessa cifra poteva arrivare un giocatore top", si legge.