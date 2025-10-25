Finisce 1-1 la sfida amichevole fra l'Italia femminile di Andrea Soncin ed il Giappone disputata al Sinigaglia di Como. L'Italia passa in vantaggio al minuto numero con Giada Greggi al minuto numero 52, con il Giappone che trova la rete del pari con la centrocampista del Manchester City Yui Hasegawa. Soncin ha dato spazio nella ripresa alle nerazzurre Martina Tomaselli ed Elisa Polli, entrare rispettivamente al posto di Emma Severini e Cristiana Girelli. È rimasta invece in panchina l'altra interista Beatrice Merlo.

Queste le parole nel dopopartita di Soncin: “Sono soddisfatto perché stasera abbiamo ricevuto tante risposte positive; molte ragazze erano alla prima esperienza e hanno ben figurato contro una squadra di alto livello. Siamo andate un po’ a fasi alterne, ma ci siamo difese bene e sono felice perché la rosa si sta allargando molto. Tra quattro giorni ci aspetta un match totalmente diverso e avremo l’occasione di vedere all’opera calciatrici che oggi hanno riposato”.