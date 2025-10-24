Sergio Pellissier, ex attaccante oggi dirigente del Chievo in Serie D, parla ai microfoni di Tribuna.com della partita di domani sera tra Napoli e Inter: "Una partita importante per tutte e due, che farà capire realmente il valore delle due squadre. Certo, che chi vincerà riuscirà a far capire il proprio pensiero sullo scudetto. Credo che sia una partita abbastanza difficile da capire quale sarà il risultato finale, perché tutte e due hanno giocatori che possono inventarsi qualcosa da un momento all’altro". Pellissier sottolinea poi un merito particolare del tecnico nerazzurro Cristian Chivu: "È stato bravo nel momento in cui c’è stato un cambio a dimostrare il proprio valore e a star tranquillo, perché, ricordiamo, che l’Inter non è partita nel miglior modo possibile e Chivu è stato criticato durante le prime partite. Devo dire che sta facendo un ottimo lavoro".

Chiosa su Pio Esposito: "È giovane, ha entusiasmo. Non ha una dote in particolare, ma ne ha tante valide. Gioca sia sul fuorigioco, sia come prima punta e bravo di testa, calcia bene. Ha delle qualità e se sono lavorate nel modo migliore può ancora migliorare. Per l’Inter potrebbe essere un giocatore che gli potrebbe dare una mano. Certo, non possiamo pretendere che, se manchi Lautaro Martinez possa giocare lui da titolare inamovibile. È un valido sostituto, ma i big titolari sono difficili da sostituire".