L'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli parla ai microfoni di RAI Sport per la puntata di domani di 'Dribbling'. Nell'anticipazione offerta online, Penna Bianca si espone sulla corsa allo Scudetto elencando le sue favorite: "Milan e Inter si contenderanno lo Scudetto fino alla fine. Sono convinto che Cristian Chivu stia facendo un gran lavoro, Massimiliano Allegri gode di tutta la mia stima perché è uno dei maggiori talenti che abbiamo in Italia". Impossibile non parlare della "sua" Juve: "Alla Juventus serve tempo, ad oggi non è in grado di competere con squadre come Napoli, Inter e Milan. Bisogna dare la possibilità a Damien Comolli e a tutti i dirigenti di lavorare serenamente. Per la lotta allo scudetto credo ci vorrà qualche anno. Ho conosciuto Comolli e mi ha dato l’impressione di avere quella conpetenza necessaria per far crescere il club".

E poi una critica al sistema calcistico italiano: "In Italia ci sono tanti talenti che non giocano a causa di situazioni preferenziali a scapito di chi meriterebbe. Serve più professionalità, allenatori all’altezza della situazione soprattutto nelle scuole calcio e nei settori giovanili. Per crescere è fondamentale avere un maestro che sappia insegnare l’attivita’ di base". Ravanelli parla anche del talento dell'Inter Pio Esposito: "È un giocatore che in questo momento mi dà la sensazione di dire che è un ragazzo professionale, con la testa sulle spalle e voglia di arrivare. Quando scende in campo mette quella determinazione che mi fa credere che in certe situazioni possa assomigliare a me".