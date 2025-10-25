Nicola Ventola parla in esclusiva ai microfoni di Sport Mediaset da Bari, dove è stato protagonista di un evento organizzato da Betsson.Sport presso lo stadio San Nicola, lì dove ha messo i primi passi nel mondo del calcio che conta. Parlando ovviamente anche della sfida di questa sera tra Napoli e Inter: "Dico da tempo che l'Inter potrebbe vincere lo Scudetto: sappiamo che Cristian Chivu non è stata la prima scelta della dirigenza, però ero convinto che potesse fare bene. Non è facile approcciare in questo modo, far sentire i giovani importanti e ben inseriti, è un allenatore moderno e mi piace come comunica. A lungo andare vedo meglio l'Inter delle altre rivali".

Dall'altra parte il Napoli di Antonio Conte, che ha mostrato nelle ultime uscite le sue debolezze.

"Il Napoli ha più impegni dello scorso anno, ma la squadra è anche più forte rispetto a qualche mese fa. La sfuriata di Conte è servita a dare uno scossone ai suoi giocatori, ora lui si aspetta una risposta dal campo. I primi 30 minuti del Napoli a Eindhoven a me non sono dispiaciuti, ma ha preso gol con errori grossolani. Detto questo, è ovvio che arrivano con il morale decisamente più basso rispetto ai nerazzurri".