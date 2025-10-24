José Mourinho afferma che è ora di mettere da parte la Champions League, torneo che sin qui sta dando ben poche soddisfazioni al suo Benfica ancora fermo a quota zero dopo tre giornate, e concentrarsi interamente sulla partita di sabato contro l'Arouca. Il tecnico dell'Encarnado, parlando in conferenza stampa, ritorna brevemente sulla brutta serata di Newcastle: "Personalmente, penso che siamo troppo grandi per accontentarci delle disgrazie altrui, ma la realtà è che le squadre che hanno giocato contro le inglesi in questo turno di Champions League hanno subito tutte delle brutte sconfitte. Sono squadre davvero grandi. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Un primo tempo con personalità. Un primo tempo in cui la squadra voleva vincere, una squadra che avrebbe potuto segnare per prima. Una squadra che era all'altezza di un avversario più forte. Poi un secondo tempo in cui siamo effettivamente crollati mentalmente, organizzativamente. È su questo che abbiamo lavorato, sulla disciplina che dobbiamo mantenere".

L'ex tecnico di Inter e Roma prosegue: "Il capitolo Newcastle è chiuso, e direi che la Champions League è ora qualcosa da dimenticare per un paio di settimane, ricordando solo che ci sono sedici o diciotto squadre con zero, uno o tre punti, il che significa che siamo a tre punti dalla qualificazione. C'è un divario significativo tra le squadre che hanno vinto tutte e tre le partite. C'è un divario che possiamo colmare ottenendo punti e vincendo le prossime partite".