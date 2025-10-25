Ospite di Sky Sport, Marco Andreolli, ex difensore dell'Inter, ha parlato così della ventata di novità portata nello spogliatoio dell'Inter dai giovani arrivati in estate: "Bonny ha avuto un impatto importante, l'Inter ha scelto di ringiovanire la rosa con giocatori di qualità e già pronti - le sue parole -. Vestire la maglia nerazzurra non è semplice, non c'è tempo per aspettare i giovani. Ma se dietro c'è un pensiero comune sul progetto diventa tutto più semplice perché questi giocatori arrivano in un contesto solido. Lo spogliatoio aveva bisogno di qualche stimolo differente. Bonny come gli altri sono stati bravi a lavorare subito sodo, facendosi trovare pronti. Tutti hanno la mentalità giusta per capire che è solo l'inizio".