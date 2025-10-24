Marco Fassone, ex dirigente di Juventus, Napoli e Inter, confida in Antonio Conte perché risollevi il Napoli dopo la batosta di Eindhoven già a partire dalla gara di domani contro l'Inter. Queste le sue parole ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: "Sono convinto che, a partire da domani, il Napoli tornerà ad essere quello che conosciamo. Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto Conte al termine della sfida di Champions, credo sia stato molto razionale spiegando cosa non ha funzionato, aveva messo il campanello d’allarme ad inizio stagione. Conosco abbastanza bene Conte e so, che avendo chiaro il quadro della situazione, riuscirà a mettere tutto in piedi”.