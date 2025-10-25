Parlando ai canali ufficiali della Lazio, l'ex portiere biancoceleste Federico Marchetti ha speso parole di elogio per Simone Inzaghi: ""Inzaghi ha fatto qualcosa di incredibile, per me non fu una sorpresa. La sua evoluzione è stata pazzesca, la sua Lazio era fortissima. Senza Covid, nel 2020 avrebbe lottato sicuramente per lo Scudetto. Era un piacere vederli giocare, davano lezioni di calcio a tutti. Quello che poi ha fatto con l’Inter è sotto gli occhi di tutti".