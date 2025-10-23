Nel rotondo 0-4 di Bruxelles dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato il capitano Lautaro Martinez. Al secondo posto ecco Denzel Dumfries, mentre al terzo c'è Pio Esposito. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 5.02%
Bisseck 1.55%
De Vrij 0.30%
Bastoni 6.13%
Dumfries 20.53%
Frattesi 0.44%
Calhanoglu 3.62%
Zielinski 6.28%
Carlos Augusto 0.59%
Martinez 39.14%
Esposito 12.85%
Akanji 1.33%
Bonny 1.18%
Sucic 0.22%
Dimarco 0.37%
Luis Henrique 0.44%

 

CLASSIFICA GENERALE DOPO 10 PARTITE:

THURAM 19 PT.
LAUTARO 16 PT.
CALHANOGLU 9 PT.
BONNY ED ESPOSITO 8 PT.
BARELLA 7 PT.
SUCIC 6 PT.
CARLOS AUGUSTO E MKIHITARYAN 5 PT.
DUMFRIES 3 PT.
AKANJI, DIMARCO, BASTONI E DE VRIJ 1 PT.

Data: Gio 23 ottobre 2025 alle 22:38
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
