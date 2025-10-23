Nel rotondo 0-4 di Bruxelles dell'Inter contro l'Union Saint-Gilloise, secondo i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro il migliore in campo è stato il capitano Lautaro Martinez. Al secondo posto ecco Denzel Dumfries, mentre al terzo c'è Pio Esposito. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 5.02%

Bisseck 1.55%

De Vrij 0.30%

Bastoni 6.13%

Dumfries 20.53%

Frattesi 0.44%

Calhanoglu 3.62%

Zielinski 6.28%

Carlos Augusto 0.59%

Martinez 39.14%

Esposito 12.85%

Akanji 1.33%

Bonny 1.18%

Sucic 0.22%

Dimarco 0.37%

Luis Henrique 0.44%





CLASSIFICA GENERALE DOPO 10 PARTITE:

THURAM 19 PT.

LAUTARO 16 PT.

CALHANOGLU 9 PT.

BONNY ED ESPOSITO 8 PT.

BARELLA 7 PT.

SUCIC 6 PT.

CARLOS AUGUSTO E MKIHITARYAN 5 PT.

DUMFRIES 3 PT.

AKANJI, DIMARCO, BASTONI E DE VRIJ 1 PT.