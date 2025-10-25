Giornata di compleanno anche per Petar Sucic, che compie 22 anni (proprio come Bonny) il 25 ottobre. I due giocatori sono nati nello stesso giorno dello stesso anno. Di seguito gli auguri dell'Inter: "Buon compleanno a Petar Sucic. Il centrocampista croato compie oggi 22 anni. Nato il 25 ottobre 2003, Sucic si è unito all’Inter nell’estate 2025, portando qualità, dinamismo e grande personalità in mezzo al campo. Nella sua prima stagione in nerazzurro ha già totalizzato 13 presenze tra Serie A, Champions League e Mondiale per Club, dimostrando affidabilità e spirito di sacrificio. A Petar vanno gli auguri di tutta la famiglia interista!".