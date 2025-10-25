Dopo il 4-0 rifilato all'Union Saint Gilloise, l'Inter torna in campo anche in Serie A dove affronterà la seconda trasferta consecutiva, passando da una 'capitale' all'altra con un coefficiente di difficoltà in crescendo. Dalla Roma di Gasperini al Napoli di Antonio Conte, che ritrova la sua ex squadra dopo i due pareggi per 1-1 dello scorso anno. I nerazzurri affronteranno i Campioni d'Italia reduci dal pesantissimo 6-2 di Champions League inflitto dal PSV Eindhoven e privi anche di Hojlund, oltre che del noto Lukaku. In attesa della sfida al Maradona in programma per le 18.00, Sky Sport ha abbozzato il probabile undici che Cristian Chivu potrebbe schierare contro gli azzurri.

Una formazione copia e incolla di quella di Roma: certa la presenza di Sommer tra i pali, lo svizzero sarà protetto dal trio difensivo composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. A centrocampo sarà ancora di Dumfries la fascia destra, mentre quella sinistra sarà affidata al solito Dimarco. Calhanoglu sarà nuovamente titolare in cabina di regia incastonato tra i grandi assenti della sfida in Belgio Barella e Mkhitaryan, entrambi rimasti in panchina per tutto il match. Torna a sedere Pio Esposito dopo la grande gioia di aver trovato il primo gol in Champions League, ad affiancare il capitano sarà Bonny.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.