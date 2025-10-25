L'Inter Primavera passa con un po' di fortuna a Cremona per 1-2. Nel primo tempo i nerazzurri avevano giocato un'ottima partita, dopo averla sbloccata con Kukulis. Particolarmente ispirati Mosconi e Pinotti. La ripresa invece ha visto la Cremonese salire di colpi e mettere in grande difficoltà la squadra di Carbone. Ragnoli Galli ha trovato il gol del pari al 53' e i grigiorossi hanno preso ulteriore fiducia. Dopo diversi minuti di sofferenza, è tornata in partita l'Inter. Prima Mosconi e poi Mancuso hanno colpito la traversa, poi la Cremo si è fatta male da sola. Zilio ha infatti toccato all'indietro per Malovec su un pallone apparentemente innocuo. Il portiere però era in uscita e, fuori tempo, non è riuscito a intervenire. Buon risultato, comunque, per la squadra di Carbone, che vince la seconda partita in fila.

IL TABELLINO

CREMONESE-INTER U20 1-2

Marcatori: Kukulis (28'), Ragnoli Galli (53'), AG Zilio (79')

Ammoniti: Nenna (I), Pavesi (C)

CREMONESE (3-5-2): Malovec; Pavesi (dal 61' Paganotti), Zilio, Prendi; Lickunas (dal 61' Parente), Biolchi, Lamorte (dal 46' Patrignani), Tessadri, Achi (dal 46' Patitucci, dall'83' Jeon); Ragnoli Galli, Raballo. A disposizione: Cassin, Marino, Marsi, Murante, Gashi, Sivieri. Allenatore: Pavesi.

INTER (4-3-3): Taho; Ballo (dal 66' Della Mora), Nenna, Mackiewicz, Williamson; La Torre, Cerpelletti, Humanes (dal 66' Mancuso); Mosconi (dall'80 El Mahboubi), Kukulis (dal 73' Gjeci), Pinotti (dal 73' Zouin). A disposizione: Adomavicius, Marello, Bovio, Putsen, Vukoje, Breda. Allenatore: Carbone.

Arbitro: Mario Picardi (sez. di Viareggio)

Assistenti: Giacomo Bianchi (sez. di Pistoia), Alberto Rinaldi (sez. di Pisa)

RIVIVI IL LIVE

Taho blocca un tiro basso e centrale e Picardi fischia tre volte! L'Inter Primavera vince contro la Cremonese 1-2. Seconda vittoria in fila e tre punti fondamentali per i nerazzurri, che scappano ulteriormente dalle zone calde della classifica.

90'+4 - Zouin riparte e calcia invece di tenere il pallone. Ultimo pallone della gara per la Cremonese.

90'+3 - Taho blocca in presa bassa un cross lento di Jeon. Sessanta secondi alla fine.

90'+1 - La Cremonese sfiora il pareggio! Raballo non inquadra lo specchio di testa.

90' - Solo il recupero da giocare a Cremona: quattro minuto.

88' - Occasione importante per la Cremonese: Jeon calcia dopo il cross respinto da Taho, Mackiwicz giganteggia e respinge.

81' - Dentro El Mahboubi per Mosconi in casa Inter. Mentre la Cremonese manda in campo Jeon per Patitucci, che era entrato nella ripresa.

81' - Ha reagito subito la Cremonese, con Taho provvidenziale su un tiro lento ma insidioso di Ragnoli Galli. Adesso è lui l'uomo a cui si affida la squadra di casa.

IL GOL - Mosconi accelera e imbuca. Zilio arriva da solo sul pallone e decide di scaricare sul suo portiere, che però aveva altre intenzioni: Malovec stava uscendo in presa bassa. Il misunderstanding è fatale alla Cremonese, la palla rotola in fondo al sacco e l'Inter è di nuovo in vantaggio.

79' - GOL DELL'INTER! CLAMOROSO AUTOGOL DEI GRIGIOROSSI!

76' - Cerpelletti batte bene una punizione dalla destra. Per un soffio Mackiewicz non riesce a spingere in porta.

75' - Altra traversa! Pazzesco! Questa volta è Mancuso a sfiorare il gol con un destro a giro da dentro l'area.

73' - Altri due cambi per Carbone, questa volta in attacco. Fuori Pinotti e Kukulis, dentro Gjeci e Zouin.

73' - Clamorosa traversa di Mosconi! Sulla sinistra l'attaccante nerazzurro si presenta a tu per tu con Malovec. La palla però sbatte sulla parte inferiore della traversa.

68' - Mosconi sembra essere rientrato in partita dopo qualche minuto di pausa. Serpentina e sinistro respinto. Sulla seconda palla Cerpelletti calcia: muro dei grigiorossi, la palla non passa.

66' - Cambia anche Carbone. Della Mora entra per Ballo, mentre Humanes fa spazio a Mancuso in mezzo al campo

66' - Chance anche per Mosconi: il suo diagonale sfila sul fondo.

65' - Pinotti travolgente. In una delle sue fiammate l'attaccante esterno nerazzurro salta mezza difesa avversaria. Poi, al momento del tiro, Malovec esce bene e respinge la conclusione ravvicinata.

63' - Vicina al vantaggio la Cremonese. Ragnoli Galli crossa rasoterra, Raballo non ci arriva per un soffio e Taho smanaccia.

61' - Cambia ancora Pavesi: esce l'appena ammonito Pavesi ed entra Parente. In campo anche Paganotti ed esce Lickunas.

60' - Pinotti parte, Pavesi lo tira giù: secondo giallo in pochi secondi, questa volta per la Cremonese.

59' - Momento di grande difficoltà per Nenna, che si perde Raballo e lo stende trattenendolo. Giallo sacrosanto.

57' - Il gol pare avere un po' tramortito l'Inter, con la Cremonese che invece è galvanizzata e spinge per completare la rimonta. Occhio però alle frecce nerazzurre Pinotti e Mosconi in caso di contropiede.

IL GOL - Bel cross rasoterra di Patitucci dalla sinistra. La palla è sicuramente insidiosa, ma la difesa poteva fare meglio. Nenna però buca e Ragnoli Galli, da solo nel cuore dell'area di rigore, la piazza di prima sotto la traversa. Parità a Cremona.

53' - Ragnoli Galli! Ha pareggiato la Cremonese. Tutto da rifare per i ragazzi di Carbone.

49' - Bella discesa di Pinotti, che prova a mettersi in proprio. Dribbling e tiro: ribattuto in rimessa laterale.

48' - Primi minuti del secondo tempo di grande intensità: Mosconi ci prova ma non riesce a sfondare.

46' - Fischia Picardi: si parte!

12.00 - Ritornano in campo le squadre. Tra poco inizierà la ripresa a Cremona. I grigiorossi mandano in campo Patrignani e Patitucci per Achi e Lamorte.

Fischia due volte Picardi: il primo tempo di Cremona finisce 0-1 per l'Inter. Un vantaggio giusto, che i nerazzurri di Carbone han trovato intorno alla mezz'ora. Kukulis di testa ha sbloccato la partita. Nella prima parte gli ospiti han spinto tanto sulla destra, con Mosconi particolarmente ispirato. Poi è entrato in partita anche Pinotti sulla sinistra, autore dell'assist. Dopo il gol, qualche minuto di sbandamento per la Cremonese, con l'Inter che però non ne ha approfittato. Nel finale i grigiorossi han provato a reagire, costringendo Taho a una bella parata su Raballo.

45' - Ritmi che si abbassano in questo finale, senza grandi emozioni. Picardi assegna intanto un minuto di recupero.

39' - La Cremonese, pur senza riuscire a creare grandi occasioni, ha alzato il baricentro. Fondamentale per l'Inter riuscire a conservare il vantaggio in questo finale di primo tempo.

35' - Adesso la Cremonese prova a reagire. Buon momento per i grigiorossi, che andranno ancora dalla bandierina. Il cross, però, si spegne sul fondo sul secondo palo.

32' - Si iscrive alla partita Taho! Raballo calcia al volo da posizione defilata, ma il suo tiro è insidioso. Taho alza sopra la traversa.

30' - Ghiotta ripartenza per l'Inter. Pinotti però affretta la conclusione da fuori e non concretizza.

IL GOL - Pinotti sfonda sulla sinistra e mette un cross morbido che si abbassa a centro area. Per Kukulis, tutto solo, è facile fare gol di testa, con Malovec che non può fare nulla. Meritato vantaggio per la squadra di Carbone.

28' - ECCOLO IL GOL! KUKULIS! DI TESTA NON PERDONA, 0-1 PER L'INTER!

27' - Rientra in campo Cerpelletti, non dovrebbe essere nulla di grave.

26' - Problema fisico per Cerpelletti. Il capitano dell'Inter Primavera ha preso un pestone: sanitari nerazzurri in campo.

23' - Ecco anche Pinotti! L'esterno nerazzurro porta palla per qualche metro e poi calcia forte da fuori, senza trovare, per poco, lo specchio della porta. Rinvio dal fondo.

22' - Mosconi ancora pericoloso! Su un cambio di campo Malovec si avventura in un'uscita sconsiderata, Mosconi lo anticipa e prova il pallonetto dalla linea di fondo. C'è deviazione, angolo per la squadra di Carbone.

21' - Fischia Picardi. A terra Humanes, che ha subito un colpo in testa. Non pare essere nulla di grave.

20' - Raballo controlla di petto da solo davanti a Taho: alta la bandierina dell'assistente, tutto fermo per offside.

15' - Risposta della Cremonese: Lickunas calcia dal limite dopo una rapida azione in verticale. Palla sul fondo di poco anche qui.

14' - La Torre! Il centrocampista nerazzurro calcia dai 20 metri. Il suo destro rasoterra sfiora il palo alla destra di Malovec e si spegne sul fondo. Inter ancora vicina al gol del vantaggio.

12' - Panico nell'area di rigore della Cremonese sul calcio piazzato. Tessadri alla fine riesce a liberare senza che nessun giocatore dell'Inter possa calciare in porta.

11' - Calcia ancora Mosconi, che trova di nuovo l'opposizione di un difensore della Cremo. Palla in corner

8' - Bel cross dalla sinistra messo fuori dalla difesa di casa: sulla seconda palla arriva Cerpelletti, che calcia male. Ancora Malovec che blocca.

6' - Ancora Mosconi! Dialogo sulla catena di destra con Ballo e tiro verso la porta: i grigiorossi respingono.

3' - L'Inter ha iniziato bene, Mosconi in particolare. L'ala nerazzurra arriva ancora al cross, che questa volta trova Kukulis. Il colpo di testa del lettone però è debole e Malovec in presa alta fa sua la sfera.

2' - Prima sortita dell'Inter. Il cross dalla destra di Mosconi però è preda facile di Malovec, che blocca sicuro.

1' - Fischia Picardi: primo pallone per l'Inter di Carbone, si comincia!

10.58 - Squadre in campo a Cremona: pochi minuti al via di Cremonese-Inter, valida per il Campionato Primavera 1.

