L'Inter parte per Napoli senza Marcus Thuram, Matteo Darmian, Raffaele De GennaroTomas Palacios. Il difensore argentino ieri ha rimediato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra che lo obbligherà ad uno stop di circa un mese: secondo La Gazzetta dello Sport, lo staff nerazzurro spera di ritrovarlo dopo la sosta di novembre. 

Aggiornamento anche riguardo al riento a disposizione di Thuram. "Questa - scrive la rosea - sarà la settimana del delicato rientro in gruppo del francese, decisiva per capire quando potrà essere convocato".

Sezione: Focus / Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 08:43
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
