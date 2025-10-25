Negli ultimi giorni si sta dibattendo molto sull'opportunità di giocare Milan-Como, gara valida per la 24esima giornata della Serie A, a Perth, in Australia, il prossimo 8 febbraio. Dopo i diversi via libera ottenuti, tra cui quello della Lega Serie A e della UEFA, ora l'ipotesi di trasferire una sfida del campionato italiano all'estero per la prima volta nella storia sembra stia perdendo quota, alla luce delle pressioni che, secondo The Guardian, starebbe ricevendo l'Asian Football Confederation, uno degli ultimi organismi che deve dare l'autorizzazione alla disputa.

In attesa di capire se salterà tutto come già successo per la sfida de La LIga Barcellona-Villarreal, a Miami, Calcio e FInanza svela che la possibilità di giocare fuori dai confini nazionali era stata prospettata anche all'Inter, ma il presidente Giuseppe Marotta ha preferito declinare l’invito per non complicare ulteriormente a livello logistico un calendario già zeppo di impegni.