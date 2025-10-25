Iniziata ieri con Milan-Pisa, nell'ottava giornata di campionato la Serie A scende in campo a sostegno della Campagna sull'emergenza fame di Save the Children. La campagna nasce con l'obiettivo di fornire "cibo terapeutico, acqua e cure mediche ai milioni di bambini che nel mondo soffrono la fame" come si legge su Sport Mediaset che per la campagna in questione, condivisa da tutte le squadre del campionato italiano invitando i tifosi a contribuire con una semplice donazione, fa sapere: "L'iniziativa è sostenuta dalla Lega Serie A, dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio, dagli allenatori della Serie A Enilive che ancora una volta sono schierati in prima fila" e uno dei volti testimonial è anche quello del tecnico dell'Inter, Cristian Chivu.