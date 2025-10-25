"Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso sicuramente, ma senza perdere equilibrio. Bisogna trovare la chiave tra le due cose. Le grandi squadre cadono e sanno come rialzarsi. Vogliamo fare una grande partita sapendo di avere di fronte una grandissima squadra, vogliamo confrontarci e fare una bella partita" ha detto il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo a DAZN prima di scendere in campo contro l'Inter nel match valido per l'ottava giornata di Serie A EniLive, gara che arriva all'indomani della sonora sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven in Champions.

Cosa vi ha chiesto Conte dopo il 6-2, soprattutto ai leader?

"Sicuramente chi è qui da più tempo deve anche trascinare i nuovi arrivati. Ma dobbiamo ritrovare lo spirito dell'anno scorso che a Eindhoven non abbiamo avuto, dobbiamo ritrovare la voglia di lottare, difendere e attaccare tutti insieme perché è stata questa la chiave del successo dell'anno scorso e dobbiamo ritrovare quello spirito".