Mentre le due squadre si accingono a fare ingresso nello stadio Diego Armando Maradona, dove tra poco più di un'ora andrà in scena Napoli-Inter, gli spogliatoi della roccaforte dei campioni d'Italia sono pronti ad accogliere la sfida. Quello dedicato ai nerazzurri ancora una volta si riempie con maglie che non accennano a tinte nero e azzurre: anche quest'anno in casa del Napoli, l'Inter scenderà in campo con la terza maglia come mostrano le immagini pubblicate dal club sui social.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione: News / Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 16:40
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
