E' difficile fare un pronostico su Napoli-Inter, anche se il morale con cui le due squadre arrivano alla sfida del Maradona sono agli antipodi. A dirlo è Beppe Bergomi, che per Sky Sport ha inquadrato così il big match: "Non parlo di favorite, non so dire come andrà a finire perché può succedere di tutto. Poi le squadre di Conte reagiscono (nei momenti negativi, ndr). Quando ero giocatore preferivo essere in flusso positivo, senza ovviamente sottovalutare l'avversario. Poi, però, il calcio ti propone cose diverse di settimana in settimana".