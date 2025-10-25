Dopo il 6-2 incassato in casa del PSV Eindhoven in Champions League, il Napoli di Antonio Conte riparte dalla Serie A e l'Inter. Prima di scendere in campo contro i nerazzurri, il direttore sportivo dei campioni d'Italia, Giovanni Manna ha presentato la sfida a DAZN. Di seguito le sue parole

Sull’esigenza di confrontarsi tra Conte e la squadra e le dichiarazioni di Conte dopo la Champions.

"Il noi è centrale sempre, quando si vince e quando si perde. Le parole del Mister sono parole che diciamo da inizio stagione. Quando cambiamo nove giocatori, che dovevamo farlo, non è un alibi. Il mister parla per il bene del Napoli, abbiamo fatto una scelta condivisa ed è normale dover trovare alchimia perché quando si cambiano tanti elementi bisogna ricomporre l’assetto dentro e fuori dal campo, se poi ci mettiamo gli infortuni importanti… A Torino avevamo sette assenze. Non lo dice nessuno, ma sono assenze importanti che ti impongono di fare delle scelte. Siamo tranquilli, non contenti perché abbiamo perso una partita male, facendo errori non da noi. Vogliamo ripartire, oggi abbiamo un avversario possibile anche se in una condizione psicofisica incredibile. È una squadra forte, lo era pure prima, ma hanno preso giocatori freschi e sarà una partita veramente tosta".

La sensazione è che le assenze vi stanno impedendo di evolvervi.

"Sicuramente sono assenze importanti perché sono calciatori rodati e centrali. Oggi ci manca la spina dorsale della squadra che è fondamentale. Non abbiamo mai avuto Lukaku, non abbiamo Hojlund, le caratteristiche dei giocatori che mancano ci stanno condizionando, ma non è un alibi è un dato di fatto. In questo siamo lucidi e non vorrei che ci facessimo attrarre in una sfera di negatività che non è funzionale e produttiva. Dobbiamo rimanerne fuori".

Neres centravanti?

"È un’opzione. Ha qualità, gamba… Conte ha preparato bene la partita, noi siamo tranquilli".