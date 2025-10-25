"Adesso sembra tutto chiaro perché Bonny sta andando bene e Lucca no, ma siamo a ottobre e c’è ancora tutto il tempo per riscattarsi". È sicuro in tal senso l'ex calciatore Bruno Giordano che nell'intervista concessa al Corriere dello Sport ha parlato della sfida di questo pomeriggio al Maradona tra Napoli e Inter.

"Secondo voi perché Lucca gioca nel Napoli? Forse perché in estate era il giocatore che serviva. D’altronde i sistemi di gioco sono diversi. Ognuno fa le proprie scelte e poi, ripeto, vedremo alla fine chi avrà avuto ragione" ha continuato sull'attaccante di Antonio Conte prima di tuonare: "Faccio notare una cosa: ora sembra che l’Inter abbia fatto tutto bene e il Napoli abbia sbagliato ogni scelta, ma un mese fa si diceva l’esatto contrario. Ecco, i giudizi in questa prima fase cambiano in fretta. Non passi un messaggio sbagliato del tipo che la sconfitta di martedì sia dipesa da Kdb o da Lucca. Il Napoli ha perso perché schiacciato fisicamente come squadra, cosa rara da vedere per una squadra di Conte".