Largo alla 'vecchia guardia' stasera, allo stadio 'Diego Armando Maradona'. Come fa notare La Repubblica, Napoli e Inter, per ragioni diverse, cambiano poco rispetto alla passata stagione, scelta prevedibile visto che sono arrivate prima e seconda in classifica. Se Antonio Conte, di fatto, ha inserito i soli Kevin de Bruyne e Rasmus Hojlund (attualmente ai box) tra i titolarissimi, Cristian Chivu risponde puntando su due nuovi acquisti nell'11 che partirà dal via (Akanji per Pavard che è andato all'OM e Ange Yoann Bonny per l'infortunato Marcus Thuram).

Gli azzurri, dopo la debacle in Champions contro il PSV, fanno accomodare in panchina Beukema e Lucca per far posto a Juan Jesus, un senatore a Fuorigrotta, e Neres, alla corte di Conte già dall'anno scorso. In porta confermato Milinkovic-Savic, anche perché Meret è andato ko nelle scorse ore. Dal canto loro, i nerazzurri vanno giustamente sul sicuro anche per dare continuità di risultati dopo l'ampio turnover europeo: così come già nell'altro big match contro la Roma di una settimana fa, il mercato si accomoda in panchina. Petar Sucic, scrive il quotidiano, fatica a scalare le gerarchie a centrocampo, al pari di Davide Frattesi, impiegato a singhiozzo così come avveniva durante la gestione Inzaghi. Luis Henrique e Diouf non sono ancora pronti per la Serie A, Chivu dixit, al contrario dei due giovani attaccanti che stanno avendo molto spazio, soprattutto per via dell'assenza di Thuram.