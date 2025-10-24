Sette vittorie consecutive sono un ottimo avvicinamento per l'Inter, che domani sera affronta il Napoli al Maradona. Ne ha parlato il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ai microfoni di DAZN: "Sono i campioni d'Italia, noi i vice e le ambizioni sono molto alte. Sicuramente sarà una bella partita". Chivu si è dunque concentrato sui dettagli tattici della sfida. Quale sarà la chiave? "Napoli squadra vincente e propositiva che riflette la bravura di Conte, che è bravissimo. Attaccano con tanti uomini, fanno aggressioni e riaggressioni. Ma sanno anche difendere bassi. Si sono evoluti, aggiungendo anche De Bruyne. Non sarà facile".

Spesso i giocatori dell'Inter sottolineano come Conte abbia messo le fondamenta per il nuovo ciclo. Vede ancora qualche traccia?

"Sulle sue qualità non si discute, ma sarebbe più giusto parlare del lavoro straordinario di Inzaghi, che ha portato la squadra due volte in finale di Champions e a vincere lo Scudetto. Simone ha fatto davvero un grande lavoro".

Bonny domani compie 22 anni, gli regala una maglia da titolare?

"Domani compie gli anni anche Sucic, dopodomani li compio io. Decido dunque se giocarmela per me stesso (scherza, ndr). Sono due ragazzi bravi e importanti, non gli faccio gli auguri prima perché porta male. Glieli farò domani".