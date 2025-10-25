Strascichi dell'ultimo incrocio in Italia? Non è passato inosservato quanto accaduto ieri al termine della sfida della Saudi Pro League tra Al-Ittihad e Al-Hilal, con la mancata stretta di mano tra i tecnici Sergio Conceiçao e Simone Inzaghi, uscito vincitore per 2-0 dall'incontro. In conferenza stampa post-partita, il tecnico portoghese prova a dare una sua personale chiave di lettura dell'episodio: "Non c’è nulla tra di noi. Forse la cosa ha a che fare con la nostra ultima partita, quando da allenatore del Milan l’ho battuto. Forse comunque ci incontreremo di nuovo in futuro e le cose andranno in maniera diversa”.