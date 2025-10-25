Serata dove sono annunciate grandi emozioni, quella del Maradona, dove arriva l’Inter di Cristian Chivu per il remake della sfida Scudetto dello scorso campionato. Beppe Marotta, presidente nerazzurro, arriva in postazione DAZN per la presentazione di questo match: “Generalmente non accompagno la squadra nel riscaldamento, quindi sono rimasto qui dentro la zona interviste”.

Lei si poteva immaginare che dopo la sconfitta con la Juventus sarebbero arrivate sette vittorie una più convincente dell’altra?

“Quella sconfitta è stata un po’ strana perché fino all’83esimo vincevamo. Ma credo che più determinanti siano stati il lavoro di Chivu, dello staff e della società. Ci siamo trovati nel nostro percorso ordinario, come grande club dobbiamo percorrere la strada per arrivare più in alto possibile. Stasera giochiamo coi campioni d’Italia con un pubblico straordinario e servirà un approccio straordinario”.

Cosa avete fatto con Chivu per ridare energia alla squadra?

“Chivu ha disputato la sua prima partita al Mondiale per Club, a conclusione della vecchia stagione. È stata una cosa atipica, come atipico è stato non fare una preparazione normale. Piano piano abbiamo affrontato tutte le situazioni; non ci meravigliamo del fatto che Chivu sia bravo, dall’interno sapevamo con chi avevamo a che fare. Oggi sta facendo bene e gode della stima di tanti che lo avevano criticato. Il fatto di aver ritrovato la strada giusta sta nel lavoro fatto da Chivu, dal suo staff e dai giocatori principalmente”.