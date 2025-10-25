A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni prtesenta così il big match ai microfoni di Inter TV: “Stiamo bene, abbiamo fatto uno switch a livello mentale e anche fisico. Stiamo bene, veniamo da una serie di partite positive per noi, ma dobbiamo stare attenti perché spesso le squadre ferite tirano fuori qualcosa in più”.

Percepite l’occasione di stasera?

“Ci sono dei momenti della stagione in cui devi far vedere che sei presente, detto questo siamo solo all’ottava giornata, manca ancora una vita, ci sono tantissime partite. Sappiamo che giocare a Napoli col Napoli è una delle gare più toste del campionato, siamo felici di essere qui a giocarcela”