Due squadre dagli stati d'animo contrapposti si affrontano allo stadio Maradona nella partitissima dell’ottava giornata: due sconfitte consecutive il Napoli (tre nelle ultime cinque partite), sette vittorie di fila l'Inter che ha appena perfezionato l'aggancio in classifica. I bookies vedono favorita la lanciatissima squadra di Cristian Chivu, che si gioca a 2,50 su Snai, contro il 3,10 del segno “1”, uscito in tutti i match casalinghi dei campioni d’Italia. Nel mezzo, a 3, il pareggio finale di entrambi i precedenti dell’anno scorso.

Gli ultimi quattro scontri diretti sono tutti terminati con meno di tre reti complessive: anche per questo big-match gli esperti puntano sull'Under, visto a 1,72 su Planetwin365, mentre l'Over vale 2 volte la posta puntata. Grande equilbrio negli ultimi anni tra i due club: cinque degli ultimi dieci scontri diretti tra Napoli e Inter hanno visto come risultato finale l’1-1, ancora in pole sabato a 5,75. Lo 0-0 e il 2-2 sono in lavagna nell'ordine a 8,50 e 14, mentre la vittoria dell'Inter 1-0 paga 8,25 volte la posta puntata e quella 2-1 10 volte. L'1-0 e il 2-1 per i campioni d'Italia sono visti infine a 9,50 e 12.