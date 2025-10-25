La qualificazione al Mondiale 2026 della Nazionale passa da Napoli e Inter, fa notare Tuttosport nella sua edizione odierna. Prima della supersfida del Maradona, i giornalisti del quotidiano torinese evidenziano che, tra campo e panchina, stasera saranno almeno dieci i giocatori che hanno posto fisso a Coverciano, senza dimenticare gli azzurrabili Alex Meret e Matteo Darmian (attualmente ai box) e Francesco Acerbi, per il quale non è da escludere a priori si possano riaprire le porte per una convocazione. Gli inamovibili sono Di Lorenzo, Barella e Dimarco - sempre titolari nelle prime quattro gare con Gennaro Gattuso ct - più Alessandro Bastoni, che una partita l’ha saltata ma a causa di una squalifica. A loro si aggiungono Matteo Politano, Leonardo Spinazzola e Davide Frattesi, e la new entry Pio Esposito, che il primo gol con la selezione maggiore lo ha trovato in Estonia. Insomma, un derby d'Italia, come lo definisce TS.