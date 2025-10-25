Uno degli uomini del momento in casa Inter è sicuramente Ange-Yoan Bonny. Tra campionato e Champions League, l'ex Parma ha finora partecipato a cinque degli ultimi otto gol segnati dalla squadra di Chivu, conquistando la fiducia dell'ambiente interista. Oggi il francese partirà dal 1' accanto a Lautaro nella sfida al Napoli, una partita che - come ricorda il Corriere dello Sport - gli evoca dolci ricordi.

"A Fuorigrotta ha già lasciato il segno l’anno scorso, dal dischetto, concedendosi la prima gioia personale in Serie A - si legge sul CorSport -. Il Parma si fece poi rimontare negli ultimi minuti, sciupando una grande opportunità. Stavolta sogna di ripetersi, ma portando via da Napoli un successo che avrebbe un peso specifico clamoroso per la stagione dell’Inter. Toccherà a lui (che oggi peraltro compie 22 anni) dare imprevedibilità alla fase offensiva contro una retroguardia che negli ultimi giorni si è dimostrata molto più fragile del previsto".