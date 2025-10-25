Gli ultimi stop in casa Napoli sono quelli di Hojlund, che non ha smaltito l'affaticamento, e di Meret, che ieri ha rimediato una frattura al piede destro. Entrambi salteranno il match di oggi contro l'Inter, così come Lobotka, Rrahmani, Lukaku e Contini. Ecco perché Conte pensa ad "un piano alternativo, innovativo rispetto a quanto è accaduto nelle dieci partite in archivio: non un centravanti di nascita, cioè tipico, piuttosto un falso nove. Non Lucca, destinato a cominciare il gran gala del Maradona in panchina, ma Neres a recitare da nove e mezzo", scrive il Corriere dello Sport.

Il 4-1-4-1 sarà quindi completato da Milinkovic-Savic tra i pali e la difesa formata da Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno e Spinzazzola, con Gilmour davanti alla difesa. Alla spalle del brasiliano la linea a quattro di centrocampo con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay.