Gli ultimi stop in casa Napoli sono quelli di Hojlund, che non ha smaltito l'affaticamento, e di Meret, che ieri ha rimediato una frattura al piede destro. Entrambi salteranno il match di oggi contro l'Inter, così come Lobotka, Rrahmani, Lukaku Contini. Ecco perché Conte pensa ad "un piano alternativo, innovativo rispetto a quanto è accaduto nelle dieci partite in archivio: non un centravanti di nascita, cioè tipico, piuttosto un falso nove. Non Lucca, destinato a cominciare il gran gala del Maradona in panchina, ma Neres a recitare da nove e mezzo", scrive il Corriere dello Sport.  

 Il 4-1-4-1 sarà quindi completato da Milinkovic-Savic tra i pali e la difesa formata da Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno e Spinzazzola, con Gilmour davanti alla difesa. Alla spalle del brasiliano la linea a quattro di centrocampo con Politano, Anguissa, De Bruyne e McTominay. 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 25 ottobre 2025 alle 09:11
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
