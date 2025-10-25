Inter e Milan al lavoro per preparare il piano finanziario in vista del rogito per l'acquisizione dell'area di San Siro, operazione che potrebbe presumibilmente essere pronta a fine ottobre. Nel numero odierno di Milano-Finanza si rende noto il percorso studiato dai due club, che si basa su tre pilastri: in primis un prestito-ponte da restituire in due o tre anni che coprirebbe il prezzo di acquisto dello stadio (197 milioni di euro) e le spese accessorie. In seconda battuta un maxi-finanziamento che verrà stipulato nei prossimi anni - intorno al 2027, quando dovrebbero iniziare i lavori - e che dovrebbe coprire quasi interamente il costo di costruzione del nuovo San Siro, stimato in circa 1,5 miliardi dai due club. Infine, un ultimo rifinanziamento a lunga scadenza da stipulare intorno all’inaugurazione del nuovo impianto e che, stando alle indiscrezioni raccolte, potrebbe rivolgersi in larga parte a debito privato. Il futuro impianto dovrebbe ospitare gli Europei del 2032, con Inter e Milan che guardano con attenzione anche alla possibilità di accedere ad eventuali agevolazioni all’accesso al credito da parte dei soggetti che si occuperanno delle nuove infrastrutture.
A stipulare i finanziamenti sarà il veicolo San Siro Stadio, presieduto da Katherine Ralph e controllato da Nsm Holding, presieduta dal cfo del Milan Stefano Cocirio. Sono pronti a entrare in scena per dare il loro contributo 4-5 istituti bancari di cui 2-3 stranieri: tra i nomi circolati, quelli di Goldman Sachs, Bofa Merrill Lynch, JpMorgan e Mitsubishi Financial Group, mentre tra le italiane è in vantaggio Banco BPM già partner del Milan, il tutto ad un tasso molto competitivo strappato dai Club. Con il nuovo stadio, si stimano ricavi per 150 milioni, con la crescita dovuta principalmente a posti premium con hospitality e sponsorizzazioni inclusi i naming rights, il cui annuncio potrebbe arrivare anche prima dell’avvio dei lavori, che potrebbero portare le due società ad ottenere un fatturato da circa 650 milioni a regime. L’operazione San Siro sarà realizzata insieme al project executive team composto da Italy Stadium Advisors, Caa Icon ed Emerald Pine Capital e agli studi legali Chiomenti e PedersoliGattai.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 15:30 Napoli-Inter, record di presenze nel mirino per Barella, Dimarco e De Vrij
- 15:20 Colonnese: "Dell'Inter mi piace l'armonia, i giocatori stanno bene insieme. Di Esposito mi dicono..."
- 15:10 Grande entusiasmo a Sorrento per Javier Zanetti, ospite del locale Inter Club dedicato a Milito
- 15:00 Gasperini: "Ogni partita nel campionato italiano è difficile. Wesley ottimo con l'Inter e col Plzen"
- 14:50 Zenga: "L'Inter sta bene, Chivu bravo a metterci del suo. E Luis Henrique e Diouf torneranno utili in futuro"
- 14:40 Ventola: "Chivu non la prima scelta ma ero convinto facesse bene. L'Inter può vincere lo Scudetto"
- 14:30 Cetro, ex allenatore di Bovio: "Si ispira a Bastoni, ma a me ricorda Barzagli. E i gol li ha sempre fatti"
- 14:20 Notte 'agitata' per i giocatori dell'Inter: fuochi d'artificio fuori da Palazzo Caracciolo
- 14:08 UFFICIALE - Argentina, una sola amichevole a novembre: l'Inter ringrazia, avrà Lautaro 'in anticipo' in vista del derby
- 13:54 Calcio e Finanza - Partita di Serie A all'estero: opportunità prospettata anche all'Inter, no di Marotta
- 13:40 Milano Finanza - Rogito San Siro, pronto il piano finanziario di Inter e Milan. I club puntano al maxi-fatturato
- 13:25 Simone Inzaghi non stringe la mano a Conceiçao dopo Al Ittihad-Al Hilal. "Forse perché l'ho battuto nel derby"
- 13:10 Cremonese-Inter U20, gli Up&Down: Mackiewicz, che solidità! Mosconi travolgente
- 12:57 L'Inter Primavera vince ancora: Cremonese battuta 2-1, decide un clamoroso autogol di Zilio
- 12:56 Napoli-Inter da tripla per Bergomi: "Può succedere di tutto, le squadre di Conte reagiscono nei momenti negativi"
- 12:42 Bedin: "Napoli-Inter ormai grande classica del calcio italiano. Chivu? Vi sorprenderà, farà una bellissima carriera"
- 12:28 Andreolli: "Inter, impatto importante di Bonny. Lo spogliatoio aveva bisogno di qualche stimolo differente"
- 12:14 Repubblica - Napoli-Inter, largo alla 'vecchia guardia': in campo solo 4 giocatori arrivati in estate
- 12:00 La maglia di Bugeja in dono da Marotta, Metsola: "Continua a far volare alta la bandiera maltese"
- 11:45 GdS - Da De Bruyne e Barella a Gilmour-Calhanoglu: i quattro duelli chiave di Napoli-Inter
- 11:30 CdS - Chivu si sta rivelando una scelta indovinata. E Conte certifica la sconfitta sul piano comunicativo
- 11:16 Corsera - Diouf e Luis Henrique costati 50 milioni di euro: con la stessa cifra poteva arrivare un top
- 11:04 TS - Napoli-Inter, derby d'Italia: stasera al Maradona 10 azzurri. Il Mondiale 2026 passa da qui
- 10:50 Carmando, ex massaggiatore del Napoli: "Con l'Inter perdevamo spesso, Zenga mi tormentava. Prisco e Facchetti..."
- 10:35 TS - Thuram, a inizio settimana via al processo di riatletizzazione: prove generali con il Kairat?
- 10:21 Sacchi: "Milan non pronto per stare ai vertici. Napoli e Inter sono più attrezzate, ma hanno anche la Champions"
- 10:07 CdS - Bonny torna all'origine dei suoi gol: contro il Napoli al Maradona la prima gioia personale in Serie A
- 09:53 GdS - Il Napoli punta sull'effetto Maradona, ma con l'Inter niente tutto esaurito. Previsti tanti tifosi nerazzurri
- 09:39 Careca: "Napoli, Hojlund grossa perdita ma ci sono altre soluzioni. La partita con l'Inter è tornata ad essere speciale"
- 09:25 GdS - Napoli-Inter, chi vince sorpassa il Milan: per Chivu esame scudetto
- 09:11 Qui Napoli - Anche Hojlund e Meret out, Conte cambia: panchina per Lucca e idea Neres falso nove in attacco
- 08:57 Berti: "L'Inter per me è la più forte, Chivu fa una cosa che non vedevo da tempo". Poi esalta Bonny, Esposito e Barella
- 08:43 GdS - Palacios ai box per un mese, Thuram 'vede' il rientro in gruppo: settimana decisiva
- 08:29 GdS - Inter, tornano i big: Chivu a Napoli con sei novità di formazione. In avanti Bonny e Lautaro
- 08:15 Preview Napoli-Inter - Chivu con l'undici di Roma: Bonny affianca Lautaro
- 00:45 Anche Sucic compie 22 anni il 25 ottobre: gli auguri della famiglia interista
- 00:20 Bonny compie 22 anni, gli auguri dell'Inter: "Potenza, generosità e spirito di squadra"
- 00:00 Il giusto riposo
- 23:58 Cuadrado risponde ai fischi dei tifosi del Milan: "Mi piace sentirli. Quando fai gol è bellissimo"
- 23:45 Renica inquadra Napoli-Inter: "Conte preparerà una grande partita. Sui nerazzurri dico che..."
- 23:30 Benfica ancora al palo in Champions, Mourinho: "Divario significativo tra le squadre a punteggio pieno"
- 23:15 Inter arrivata in serata a Napoli. La squadra nerazzurra cambia hotel: ritiro in pieno centro
- 23:00 Marcolin: "Inter in crescita, ha assimilato in fretta la cultura di Chivu. Il Napoli darà una risposta"
- 22:46 Partita folle a San Siro tra rimonte e sorpassi: il Milan si salva nel finale, è 2-2 contro il Pisa
- 22:30 Napoli-Inter, confronto caldo anche sul mercato: da Bonny e Frattesi fino a Esposito e Diouf, quanti intrecci
- 22:15 Fassone sicuro: "Conte rimetterà tutto in piedi e da domani il Napoli tornerà quello che conosciamo"
- 22:00 De Laurentiis vicino al Napoli: il presidente torna dagli USA per assistere alla gara con l'Inter
- 21:45 Ravanelli: "Inter e Milan da Scudetto, per la Juve servirà qualche anno". Poi un pensiero su Pio Esposito
- 21:30 Spinazzola: "Inter forte anche più dell'anno scorso e in forma fisicamente. Dumfries si affronta così"
- 21:15 Pellissier: "Chivu bravo a rimanere tranquillo. Esposito può dare una mano anche se..."
- 21:00 Chivu: "Conte è bravo, ma in chiave Inter è più giusto parlare del lavoro straordinario di Inzaghi"
- 20:45 L'agente di El Mala getta acqua sul fuoco: "Non c'è motivo per lui di lasciare il Colonia"
- 20:30 Bookies - Napoli-Inter, nerazzurri che partono favoriti. Anche stavolta si prevedono pochi gol
- 20:15 Leo Bovio, la nuova pepita delle giovanili Inter. Il padre racconta: "E dire che all'inizio raccoglieva margherite"
- 20:00 A Doppio Malto il food&beverage di San Siro. Il CEO Porcu: "Presto una birreria per i tifosi"
- 19:45 Scandalo scommesse, chiuse le indagini: Tonali e Fagioli si 'salveranno' con una multa di 250 euro
- 19:30 Sky - Verso Napoli-Inter, Chivu con la migliore formazione possibile: Bonny rimpiazzerà Thuram
- 19:15 Serie A, ufficializzate anche le date di apertura e chiusura del 2026-2027: via il 22-23 agosto 2026
- 19:00 Rivivi la diretta! La VIGILIA di NAPOLI-INTER: la CONFERENZA di CHIVU e le ULTIME di FORMAZIONE. HOJLUND out
- 18:50 Supercoppa 2025-2026, questione disciplinare: eventuali squalifiche saranno scontate in campionato
- 18:35 Supercoppa 2025-2026, ufficializzati regolamento e calendario: Bologna-Inter il 19 dicembre, finale il 22
- 18:20 Zé Maria: "Mancini un grande allenatore. Mi piace Dimarco, ma ai terzini di oggi manca un dettaglio"
- 18:05 Inter, quattro vittorie consecutive in Serie A: in Europa solo Bayern Monaco e Marsiglia vantano una serie più lunga
- 17:51 Caputo: "Scudetto, voto Napoli ma non dimentichiamoci dell'Inter. È una grande squadra e lo sta dimostrando"
- 17:37 Inter tra clean sheet in trasferta e marcatori diversi: primato in Serie A. E c'è un dato sul pressing di Chivu
- 17:23 Marchetti: "Zarate? Non riuscì a confermare totalmente le magie del primo anno dopo il prestito all'Inter"
- 17:08 La Giunta approva la convenzione quadro per la vendita di San Siro a Inter e Milan: la nota del Comune di Milano
- 16:54 Bonolis: "Chivu per l'Inter è l'ideale, Diouf è un figlio del mistero. Conte? Mi fa ridere perché certe volte..."
- 16:40 Milan-Pisa, il sindaco di Livorno tifa per Allegri: "Con Napoli-Inter può approfittare e guadagnare punti"
- 16:26 Inter, stop per Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra. Salta il Napoli e non solo